حزب الله: اكثر من 200 صاروخ تستهدف 5 ثكنات لجيش العدو

قال حزب الله اليوم الخميس 4\7\2024، إنه أطلق أكثر من 200 صاروخ على خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية رداً على مقتل القيادي الميداني في “حزب الله” نعمة ناصر، وعنصر لـ”حزب الله” من المنصوري محمد غسان خشاب في جنوب لبنان أمس الأربعاء 3\7\2024.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “القائد الذي تم اغتياله في صور كان مسؤولاً عن وحدة “عزيز” وهي الوحدة المسؤولة عن القطاع الغربي بأكلمه في جنوب لبنان”.

والقيادي في حزب الله نعمة ناصر هو من بين أعلى ثلاث قيادات في حزب الله يتم اغتيالها، بعد قائد قوة الرضوان وسام حسن طويل.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”: “إن المستهدف مسؤول ميداني كبير في حزب الله، ويوازي في منصبه القيادي أبو طالب الذي اغتالته إسرائيل قبل أسابيع”.

وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تزايدت المخاوف من التصعيد على جبهة لبنان.

وصرح نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، أن “السبيل الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة”.

وقال قاسم في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” من الضاحية الجنوبية لبيروت، إنه “إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فسوف يتوقف حزب الله من دون أي نقاش”.