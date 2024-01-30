"حزب الله": التفاوض في ملف ‏الحدود البريّة هو حصرًا في يد الدولة

أكّدت العلاقات الإعلاميّة في “حزب الله” أنّ التفاوض غير المباشر في ملف ‏الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة، هو حصرًا في يد الدولة اللبنانيّة.

وأتى ذلك، بعدما نشرت صحيفة “نداء الوطن” خبرًا عما أسمته ملف التفاوض غير المباشر في ‏الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

وقالت العلاقات الإعلامية في “الحزب” في بيان: “بالتالي إنّ ما ورد، في الخبر المذكور، شكلًا ومضمونًا، مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا”.

يشار إلى أنّ “نداء الوطن” نقلت عن مصادر دبلوماسية، بأنّ الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أنّ حزب الله اتخذ قرارًا جديدًا يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين. ويقضي بـ”كف يد” رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن حزب الله.