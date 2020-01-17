لبنان..أحد عناصر ميليشيا حزب الله التي تم تصنيفها بشقيها السياسي والعسكري على انها منظمة ارهابية في بريطانيا
لبنان..أحد عناصر ميليشيا حزب الله التي تم تصنيفها بشقيها السياسي والعسكري على انها منظمة ارهابية في بريطانيا
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بالصور: تصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في بريطانيا

صنفت بريطانيا، اليوم الجمعة ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.

وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.

ويشير قرار وزارة الخزانة البريطانية إلى خضوع الجناحين العسكري والسياسي لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية عام 2010.

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

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وكان الجناح العسكري فقط يخضع لقواعد تجميد الأصول المشار إليها.

ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصارا مهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسي.

وكان البرلمان الألماني، قد وافق قبل أسابيع على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى “أنشطته الإرهابية” خاصة في سوريا.

وكانت “قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية”.

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