حزب الله: سلاحنا سيبقى ولن نتراجع أمام أي ضغوط

جدد حزب الله تأكيده على أنه لن يسلم سلاحه، معتبرًا أنه يمثل “قوة للوطن وسيادة للبنان”، وفق ما صرح به نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، اليوم السبت.

وأوضح قماطي أن “إسرائيل تعتدي علينا يوميًا، وكل الضغط الذي يُمارس علينا أميركياً وأوروبياً لن يؤثر علينا”، مشيرًا إلى التزام الحزب بالقرار 1701 رغم عدم التزام إسرائيل بتنفيذه، حيث استمرت في شن غارات على مواقع جنوب وشرق لبنان وتحليق طائرات مسيرة في مناطق متعددة بما فيها بيروت.

ويأتي هذا التصريح في سياق الخلافات حول نزع سلاح حزب الله، حيث قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي تكليف الجيش بسحب سلاح الحزب قبل نهاية العام ضمن خطة من خمس مراحل، لكن الحزب المدعوم من إيران رفض هذه الخطوة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ونص على تراجع الحزب من جنوب نهر الليطاني وحصر السلاح بالأجهزة الرسمية، في حين أبقت إسرائيل قواتها في عدة تلال استراتيجية جنوب لبنان.