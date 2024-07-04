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حزب الله: سنضرب مواقع إسرائيلية جديدة "لم يكن يتخيل العدو أنها ستصاب"

منذ 3 ساعات
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

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هدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين (الخميس 4-7-2024) بمهاجمة مواقع جديدة داخل إسرائيل في إطار رد الحزب على اغتيال إسرائيل لأحد أكبر قادته وهو محمد نعمة ناصر.

وقال أثناء تأبين القائد أبو نعمة “سلسلة الردود ما زالت متتالية إلى ساعتنا هذه وستبقى هذه السلسلة التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيل العدو أنها ستصاب”.

وأضاف صفي الدين أن الفشل الذريع في رفح وغزة يدل على أن جيش العدو المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات.

وأطلق حزب الله ما لا يقل عن 200 صاروخ وقرابة 24 طائرة مسيرة اليوم الخميس ردا على عملية الاغتيال.

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في منطقتي حولا وراميا بجنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 200 قذيفة صاروخية و20 مسيرة من لبنان، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية والمقاتلات اعترضت بعضها.

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