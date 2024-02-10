حزب الله: سيطرنا على طائرة مسيرة إسرائيلية في حالة جيدة

قال حزب الله (السبت 10-2-2024) إنها سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك “في حالة جيدة” كانت تحلق فوق المجال الجوي اللبناني.

وسكاي لارك هي مركبة جوية صغيرة مسيرة تُستخدم عادة للمراقبة وتنتجها شركة تصنيع الأسلحة “إلبيت سيستمز” ومقرها إسرائيل.

من ناحية أخرى، أكدت أربعة مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الحدود الجنوبية للبنان.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين، بينهم مقاتل من حزب الله.

وكانت الضربة أعمق داخل الأراضي اللبنانية عن التبادل المعتاد لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، والذي يقتصر غالبا على المنطقة الحدودية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هدف الاغتيال في منطقة صيدا هو مسؤول كبير في حركة حماس بلبنان يدعى باسل صالح.