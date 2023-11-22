"حزب الله" سيلتزم بهدنة غزة.. ويتوعّد الاحتلال بالردّ على أيّ تصعيد

أوضح مصدر في “حزب الله” أنّ الحزب لم يكن جزءًا من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، الذي أعلن عنه اليوم، بوساطة قطرية أميركية.

المصدر شدد لـ “الجزيرة” على أنّ “جنوب لبنان هو جبهة مساندة لقطاع غزة، وبالتالي فإنّ توقف القتال هناك سينسحب على لبنان”.

كما أكد المصدر أنّ “حزب الله” سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها إذا التزمت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أنّ “أيّ تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة، سيقابله رد من حزب الله”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، صباح اليوم الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد دخولها حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.