"حزب الله" شيّع شهيده علي فوزي أيوب في بلدته عين قانا

شيّع “حزب الله” وأهالي بلدة عين قانا علي فوزي أيوب الذي استشهد في غارة إسرائيلية على طريق قانا جنوب لبنان.

وشارك في التشييع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في “حزب الله” علي ضعون وعلماء دين وشخصيات أخرى.

ميدانيا، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بسقوط قتلى وجرحى، جرّاء غارات شنها الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على منطقة الزهراني في قضاء صيدا جنوب لبنان.

وقالت الوكالة: “إن الجيش الإسرائيلي أغار -أيضا- على بلدة النجارية بقضاء صيدا، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى البلدتين”.

وأعلنت الوكالة في خبر لاحق، سقوط قتلى وجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النجارية بينهم طفلين سوريين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية “قصفت خليّة تابعة لحزب الله في منطقة قانا كانت في طريقها لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية”، حسب بيان الجيش.

وأضاف الجيش في بيانه أن طائراته دمّرت على مدار اليوم مقراً عسكرياً في عيتا الشعب، ونقطة مراقبة، وبنى تحتية في ميس الجبل، بالإضافة لمبنى عسكري في كفركلا، ومبنيين آخرين في الناقورة والحولة.