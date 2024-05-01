الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حزب الله" شيّع شهيده وحيد طفيلي

منذ 9 دقائق
A A A
طباعة المقال

شيّع “حزب الله” وأهالي بلدة دير الزهراني بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب الشهيد المجاهد وحيد عبد الحميد طفيلي، الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهاديّ بموكب حاشد ومهيب.

وبعد المراسم التكريمية التي أقيمت للشهيد، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم الوفاء والعهد بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء.

وبعدما أمّ المسؤول الثقافي لـ”حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة الصّلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة شخصيات وفاعليات، علماء دين، عائلات الشهداء والأهالي.

وعند جبانة البلدة ووُرِيَ الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي معزياً بشهيدي "الجماعة الإسلامية": واهم من يقول ان الجيش وقوى الأمن لا يستطيعان
    "الإتحاد العمالي" معايداً العمال: مطلبنا محاربة الفساد وإصدار القوانين الإصلاحية
    بدر عن حريق بشارة الخوري: محافظ بيروت مسؤول عن السلامة العامة

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا وأمريكا
    هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
    لقاح- تعبيرية
    بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
    تيك توك
    بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان