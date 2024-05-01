"حزب الله" شيّع شهيده وحيد طفيلي

شيّع “حزب الله” وأهالي بلدة دير الزهراني بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب الشهيد المجاهد وحيد عبد الحميد طفيلي، الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهاديّ بموكب حاشد ومهيب.

وبعد المراسم التكريمية التي أقيمت للشهيد، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم الوفاء والعهد بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء.

وبعدما أمّ المسؤول الثقافي لـ”حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة الصّلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة شخصيات وفاعليات، علماء دين، عائلات الشهداء والأهالي.

وعند جبانة البلدة ووُرِيَ الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.