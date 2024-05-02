"حزب الله" شيّع وأهالي عربصاليم شهيده محمد علي عباس

شيّع “حزب الله” وأهالي بلدة عربصاليم “حزب الله” “الجريح الصّابر” شهيده محمد علي عباس الذي قضى متأثراً بجراحه، في موكب مهيب. وبعد المراسم التكريمية للشهيد، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من رفاق الشهيد “قسم العهد والبيعة بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء”.

وبعد أن أمّ إمام البلدة الشيخ مصطفى مغنية الصّلاة على الجثمان ،جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي.

وعند جبانة البلدة وُرِيَ الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.