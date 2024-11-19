حزب الله: صليات صاروخية على معالوت ترشيح وغورن ومنطقة الكريوت

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء 19\11\2024 عن استهداف معالوت ترشيحا وغورن بصلية صاروخية، كما وأعلن عن استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا.

وجاء في البيان الصادر عن “حزب الله” (20)، وفيه: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصلية صاروخية”.

وأعلن “حزب الله” في البيان (21)،” أن مجاهديه استهدفوا عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة غورن، بصلية صاروخية”.

وفي البيان (21)، أعلن “الحزب”، “أن مجاهديه استهدفوا عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية”.