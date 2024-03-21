حزب الله عن زيارة صفا للإمارات: لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين

صدر عن العلاقات الاعلامية في “حزب الله”، مساء اليوم الخميس 21\3\2024، بيان جاء فيه: “زار مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك”.

وأضاف البيان، “حيث التقى عددا من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتم التوصل الى الخاتمة المطلوبة ان شاء الله”.

هذا وذكرت المعلومات يوم أمس الأربعاء 20\3\2024 أنّ زيارة صفا تستمر يومين، ويتوقع أن يعود مع سبعة لبنانيين “من ذوي الأحكام المشدّدة”.

بدأ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل “حل قضية سجناء” على خلفية ارتباطهم بـ”الحزب”.

وأشارت المعلومات الى أنّ صفا كان حصل على وعد ايجابي بتسوية الملف قبل أن يغادر، ما يؤكد أنّ الدولة الاماراتية تسير وفق شعارات التسامح التي ترفعها نهجاً وتطبّقها وزارياً ومؤسساتياً.

وعلم أنّ السجناء هم: عبد الله عبد الله، علي مبدر، أحمد مكاوي، عبد الرحمن شومان، أحمد فاعور، فوزي دكروب ووليد إدريس.