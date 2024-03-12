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حزب الله: قصفنا بـ 100 صاروخ ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف

منذ ساعتين
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله صباح (الثلاثاء 12-3-2024) استهداف مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.‏

وجاء في بيان الحزب أن القصف جاء “رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن”.

وكانت كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان واستهدفت هضبة الجولان السورية المحتلة وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط بعضها في مناطق غير مأهولة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الجليل الأعلى بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان صباح اليوم أن “دولة إسرائيل” فقدت قدرتها على الردع وهي غير قادرة على استعادتها.

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