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"حزب الله": لبنان "مستعدّ للمواجهة" وليس بمنأى عن مجريات غزة

منذ 15 دقيقة
حزب الله

حزب الله

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شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، اليوم الجمعة، على أنّ المستجدات في قطاع غزة ربما تؤثر على لبنان، بعد أن استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

وأضاف للصحافيين: “لا يظن أحد أنّ لبنان بمنأى عن الاستهداف الصهيوني وأن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان”، لافتًا إلى أنّ لبنان “مستعد لمواجهة” أي خطر إسرائيلي.

يأتي ذلك في وقت يسيطر الترقب والهدوء الحذر على القطاعين الغربي والأوسط من الناقورة غربًا حتى مروحين وبنت حبيل شرقًا وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع.

بالمقابل، مشّط جيش الاحتلال الإسرائيليّ على الحدود الجنوبية، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، محيط موقع الراهب، قبالة بلدة عيتا الشعب. في وقت أفيد بأنّ جيش الاحتلال رفع حالة التأهب على حدوده الشمالية مع لبنان.

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