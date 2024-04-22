أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ حزب الله “لم يستخدم الأسلحة الأكثر تطوراً في ترسانته بعدُ”، على الرغم من “اختبار قدرات جديدة له، الأسبوع الماضي”.

ونقلت الصحيفة، عن محللين أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان “استخدمت مجموعةً جديدةً من التكتيكات ضدّ إسرائيل، في عدة عمليات، خلال الأسبوع الماضي”.

وفي هذا الإطار، أشارت “فايننشال تايمز” إلى الهجوم المركّب، الذي نفّذه حزب الله، بالمسيّرات الانقضاضية والصواريخ الموجّهة، ضدّ مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، الأربعاء الماضي، لافتةً إلى أنّه اخترق نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي.

وأدّت هذه العملية إلى مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة “8103”، التابعة للواء “عتسيوني 6″، متأثراً بإصابته، بحسب ما أقرّ الجيش الاسرائيلي، الأحد.

ونقلت “فايننشال تايمز”، عن “الجيش” الإسرائيلي، تأكيده أنّ هذا الهجوم “أكثر قوة، مقارنةً بالعمليات السابقة”.

وعلى الرغم من أنّ “إسرائيل” تحاول إضعاف قدرات حزب الله، ولا سيما منذ أكتوبر الماضي، فإنّه لا يزال يحتفظ بقوته، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين ودبلوماسيين في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، أكدت أنّ حزب الله “شكّل، منذ فترة طويلة، تهديداً لإسرائيل أكبر كثيراً مما تشكله حركة حماس”.