الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
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حزب الله: موضوع السلاح لا يمكن مقاربته إلا بمنطق الحوار

منذ 39 دقيقة
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل

محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل

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قالت مصادر مقرّبة من حزب الله لسكاي نيوز عربية: “نتفق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول مناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني.”

وأشارت المصادر الى أنّ موضوع السلاح لا يمكن مقاربته إلا بمنطق الحوار بعيدًا عن الصدام.

وثمنت حرص الرئيس عون على رفض الزج بالبلاد في أي قرار قد يؤدي إلى الفوضى، مؤكدة ألّا ضمانات أميركية أو بوادر موافقة إسرائيلية على الورقة اللبنانية، موضحة أنّ التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يؤخذ بها.

وتابعت المصادر: “نتفق مع رئيس الجمهورية في أولويات وقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق الأسرى، ومناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني.”

وإذ شدّدت على أنّ لبنان بحاجة لعناصر قوة في ضوء التغيرات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل في المنطقة، ختمت قائلة: “سيتم تحديد الموقف من الموضوع الحكومي بناء على ما سينتج عن مناقشة بند حصرية السلاح.

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