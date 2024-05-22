حزب الله نعى علي حسن سلطان من بلدة الصوّانة

أصدر “حزب الله” البيان الآتي: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن سلطان “ساجد” مواليد عام 1991 من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وفي آخر المستجدات يُحافظ المشهد الجنوبي على واقعه اليومي مع تواصل الإشتباكات والمعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي ليلا، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على وادي مظلم في أطراف بلدة بيت ليف في القطاع الاوسط، ونفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

واستمر إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المذكورة.

وفي مستجدات يوم أمس الثلاثاء 22\5\2024 وبحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت، عند الحدود في القطاع الغربي، نيران رشاشاتها في الهواء أثناء تفقّد فرق الإسعاف مكان الغارة التي نفذتها مسيّرة في بلدة يارين، من دون وقوع إصابات.