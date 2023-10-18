"حزب الله": هاجمنا موقع المالكية وإصابة عدد من الجنود

أعلن حزب الله أنه هاجم موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.

وقال في بيان، أنه “ردًا على الاعتداءات الصهيونية في حق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18-10-2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية”.‏