الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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"حزب الله": هاجمنا موقع المالكية وإصابة عدد من الجنود

منذ 59 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله أنه هاجم موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.

وقال في بيان، أنه “ردًا على الاعتداءات الصهيونية في حق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18-10-2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية”.‏

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