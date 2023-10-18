"حزب الله": هاجمنا موقع المالكية وإصابة عدد من الجنود

أعلن حزب الله أنه هاجم موقع المالكية الصهيوني بمختلف انواع الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت إصابته بشكل مباشر مما أدى الى اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية.
وقال في بيان، أنه “ردًا على الاعتداءات الصهيونية في حق المدنيين اللبنانيين قامت مجموعة الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في المقاومة الإسلامية عصر اليوم الاربعاء 18-10-2023 بمهاجمة موقع المالكية الصهيوني بمختلف انواع الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت إصابته بشكل مباشر مما أدى الى اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية”.