السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
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حزب الله: هجوم جوي على تموضع لجنود الاحتلال

منذ 5 دقائق
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أصدر حزب الله بيانا جاء فيه:‏

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم ‏السبت 16-12-2023 هجوماً جوياً بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى ‏سقوط اصابات مؤكدة بين أفراده. ‏

وجاء في بيان آخر: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 قوة مؤللة للاحتلال الاسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

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