حزب الله: هجوم جوي على تموضع لجنود الاحتلال

أصدر حزب الله بيانا جاء فيه:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 هجوماً جوياً بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى سقوط اصابات مؤكدة بين أفراده.
وجاء في بيان آخر: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم السبت 16-12-2023 قوة مؤللة للاحتلال الاسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.