حزب الله يبدأ عملية تقييم للأضرار وإعادة الإعمار في الجنوب بعد التصعيد الحالي

في ظل المعارك المستمرة بين “حزب الله” وإسرائيل جنوب لبنان، بادر الحزب ببدء عملية إحصائية شاملة لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالقرى الجنوبية حتى تاريخ محدد، بهدف تعديل هذه الدراسة بشكل مستمر مع استمرار الغارات العسكرية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، بدأ “حزب الله” في وضع الميزانيات التفصيلية لعملية إعادة الإعمار المخططة في الجنوب، بالإضافة إلى تحديد التعويضات المقدمة للمتضررين في مختلف القطاعات المتأثرة.

يُشير المصدر إلى أن “حزب الله” سيقوم بدفع بدلات الإيجار وتكاليف المفروشات لجميع الذين فقدوا منازلهم، حتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار المقررة، التي ستنطلق فور تحقيق وقف لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة المتأثرة.

يأتي هذا الإعلان في سياق التصعيد العسكري الحالي جنوب لبنان، ويعكس استعداد “حزب الله” لتقديم الدعم اللازم للمتضررين وإعادة الإعمار الضرورية في المنطقة، في ظل تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي جراء الأعمال العسكرية المستمرة.