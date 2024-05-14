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حزب الله يتبنى استراتيجية جديدة في الجنوب.. تعرّف إليها

منذ ساعتين
عنصر تابع لحزب الله

عنصر تابع لحزب الله

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صرح مرجع أمني ميداني نشط في الجنوب منذ بداية الحرب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بأن الحزب بدأ في تنفيذ استراتيجية جديدة في عملية إطلاق الصواريخ منذ عدة أسابيع. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على عنصر المفاجأة ومنع استهداف مجموعاته المكلفة بإطلاق الصواريخ.

وكشف “ان الحزب، وبعد الإستهداف المتكرر لعناصره بعد قيامهم بإطلاق الصواريخ بإتجاه الأراضي المحتلة، بدأ يعمل بنظام الساعات الألكترونية، وهو نظام يتم وصله بالصاروخ ويحدد ساعة إطلاقه، ويتم التحكم عن بموعد إطلاقه، وذلك منعاً لرصد العناصر من قبل طائرات الإستطلاع”.

المصدر ختم “أن عدد الشهداء على طول الجبهة الأمامية تقلص بشكلٍ كبير بعد إعتماد هذه المنهجية بإطلاق الصواريخ وخاصة من الأحراش، وأن هذا النظام كان لمواجهة تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التي إعتمدها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب”.

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