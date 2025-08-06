حزب الله ردّاً على قرار الحكومة: سنتعامل معه كأنّه غير موجود

أعلن حزب الله رفضه الكامل لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصرية السلاح بيد الدولة وتجريده من سلاحه، واصفًا إياه بـ”الخطيئة الكبرى” التي تُسقط سيادة لبنان وتفتح المجال أمام إسرائيل للعبث بأمن البلاد وجغرافيتها وسياساتها، على حد تعبيره.

وفي بيان صادر عنه، أكد الحزب أنه سيتعامل مع القرار “وكأنه غير موجود”، معتبرًا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية بنقاش استراتيجية الأمن الوطني كما ورد في خطاب القسم.

وأشار البيان إلى أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة يوم أمس شكّل تعبيرًا واضحًا عن رفض القرار، مجددًا استعداد الحزب لنقاش استراتيجية وطنية شاملة، لكن “ليس على وقع العدوان”، بحسب تعبيره