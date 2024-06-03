حزب الله يدمر آلية عسكرية إسرائيلية في جبل عداثر

أعلن حزب الله صباح (الأحد 3-6-2024) عن رصد آلية عسكرية إسرائيلية واستهدافها وتدميرها بشكل كامل.

وأوضح بيان الحزب، انه و”بعد تعقّب ‌‏ومراقبة لقوّات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر، وعند رصد لآليّة عسكريّة فيه، استهدفها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابةً ‌‏مباشرةً؛ ممّا أدّى إلى تدميرها واشتعال النّيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنهاء تدريب شامل على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية، حيث تضمنت التدريبات سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات.

هذه التدريبات تأتي ضمن سلسلة من المناورات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع في إطار استعداداته لمعركة محتملة في الجبهة الشمالية.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أن التمرين شارك فيه عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تم تطبيق سيناريوهات تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات.

تأتي تصريحات بيتون وتدريبات الجيش في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. ومع استمرار هذه التطورات، يبقى المستقبل غير مؤكد بشأن ما إذا كانت الدعوات لشن حملة عسكرية ستترجم إلى واقع على الأرض.