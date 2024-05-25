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حزب الله يدمر دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه

منذ 30 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله ظهر (السبت 25-5-2024) إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا بصاروخ موجه في موقع المرج، مؤكدا تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب أنه وفي إطار الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي ‌‏وخصوصاً في المنصوري منذ أيام، شن مقاتلو الحزب هجوماً ‏على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة وتم تدميرها.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي دون وقوع إصابات.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مقاتلاته مباني عسكرية ونقاط مراقبة تابعة لحزب الله، وعددا من مقاتلي الحزب جنوبي لبنان.

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