حزب الله يدمر "ميركافا إسرائيلية" ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله (الثلاثاء 30-4-2024) أنه مقاتليه باغتوا دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على الأهالي والقرى وتتحصن داخل ‏موقع المطلة.

وأوضح بيان الحزب أنه بعد رصد ومتابعة، استهدف مقاتلو الحزب الدبابة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.‏

كما أعلن الحزب في بيان آخر أنه استهدف تموضعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة ‏مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.‏

من ناحية أخرى، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل امس الاثنين مستهدفا قصراً على طريق كفركلا _ اول العديسة ما أدى إلى تدميره وقطع الطريق بسبب الركام كما والحقت الغارة أضرارا جسيمة في الممتلكات والمنازل المجاورة.

وتفقّدت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية المكان، وعملت على رفع الأنقاض وفتح الطريق العام التي تربط بين كفركلا والعديسة التي أقفلت بسبب الركام.