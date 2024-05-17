الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يرد على غارات النجارية بـ 50 صاروخ كاتيوشا

منذ 47 دقيقة
صواريخ حزب الله

صواريخ حزب الله

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله بعد ظهر (الجمعة 17-5-2024) عن استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ ‏كاتيوشا.

وأوضح بيان الحزب أن العملية تأتي رداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية مما أدى الى استشهاد مدنيين.

ونعى حزب الله القيادي حسين خضر مهدي “أبو خضر” مواليد عام 1962 من بلدة النجّاري، كما أعلنت مصادر طبية استشهاد شخصين من الجنسية السورية، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وكان حزب الله قد أعلن صباح الجمعة أنه هاجم بالمسيّرات المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في جعتون وحقق إصابات مباشرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من جنوب لبنان فوق البحر المتوسط، في حين انفجرت أخرى بمنطقة جاتون في الجليل الغربي صباح اليوم الجمعة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق عدة طائرات مسيّرة نحو منطقة نهاريا بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: الأكثرية الساحقة في واشنطن مع إعطاء الجيش اللبناني دعماً إضافياً
    وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    سلام يلتقي وزير الصناعة الأردني: لاعتماد لجان مشتركة لمتابعة سوق التكنولوجيا
    النائب بيار بو عاصي
    بو عاصي: نصرالله ارتكب جريمة بحق لبنان في تصريحه الأخير

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    غارات مكثفة على غزة وكمائن المقاومة تحصد المزيد من جنود الاحتلال
    القمة العربية في البحرين
    إليكم البيان الختامي لقمة البحرين