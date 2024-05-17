حزب الله يرد على غارات النجارية بـ 50 صاروخ كاتيوشا

أعلن حزب الله بعد ظهر (الجمعة 17-5-2024) عن استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ ‏كاتيوشا.

وأوضح بيان الحزب أن العملية تأتي رداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية مما أدى الى استشهاد مدنيين.

ونعى حزب الله القيادي حسين خضر مهدي “أبو خضر” مواليد عام 1962 من بلدة النجّاري، كما أعلنت مصادر طبية استشهاد شخصين من الجنسية السورية، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وكان حزب الله قد أعلن صباح الجمعة أنه هاجم بالمسيّرات المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في جعتون وحقق إصابات مباشرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من جنوب لبنان فوق البحر المتوسط، في حين انفجرت أخرى بمنطقة جاتون في الجليل الغربي صباح اليوم الجمعة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق عدة طائرات مسيّرة نحو منطقة نهاريا بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.