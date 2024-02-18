حزب الله يرفع سقف التفاوض.. وهل من تسوية تحاك للمنطقة ؟

طالب النّائب ياسين ياسين الحكومة بـ”وجوب استخدام الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وليس ربط مصير البلد بوقف إطلاق النار في غزة”، لافتاً الى أن “ما نراه هو تهرب من المسؤولية والإحجام عن التواصل مع المجتمع الدولي”، متّهماً الحكومة بـ”التقصير تجاه الجنوب وكأنه لا يعنيها”.

ووصف ياسين، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخير بـ”العالي السقف”، معتبراً انه “يحمل تهديداً مباشراً يأتي لرفع سقف التفاوض”، وقال ياسين: “ان تردد الموفدين الدوليين الى بيروت يرمز الى التسوية التي تحاك للمنطقة”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على “أهمية الحوار الذي يبحث في الملفات الأساسية الشائكة وأبرزها الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، القضاء واستقلاليته، الوضع الاقتصادي بالإضافة الى التسوية لأننا بحاجة الى رئيس لديه القدرة على التفاوض، بدل الحوار المشروط والتداول بالأسماء فقط”.

ورأى ياسين أن “القضية الفلسطينية عادت الى الواجهة من جديد بعدما تناست لعقود”، مشيراً الى عدد من المتغيرات لان المعركة في غزة ستسهم في الوصول الى تسوية قد تؤدي الى قيام دولة فلسطين.