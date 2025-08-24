الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يستخدم "شد العصب الطائفي" لإحباط حصرية السلاح

منذ 41 دقيقة
حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية

حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

يحشد «حزب الله» مذهبياً لإحباط قرار الحكومة تنفيذ «حصرية السلاح»، حيث لجأ إلى شدّ العصب الطائفي عبر تصوير القرار على أنه «محاولة لنزع سلاح الشيعة»، وليس على أنه خلاف على تطبيق الدستور والقرارات الحكومية. ويرى خبراء أن هذا الخطاب يرفع تكلفة أي مواجهة سياسية معه، إلى مستوى المواجهة مع مكوّن لبناني، لا مع حزب سياسي.

في غضون ذلك، تكشَّف أن الولايات المتحدة تشترط جدولاً زمنياً لإنهاء مهمة بعثة «يونيفيل» في جنوب لبنان، وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالاً وشيكاً سيجري بين وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والأميركي ماركو روبيو، سعياً للتوصل الى «صيغة وسطية» حيال «اللغة التي ينبغي استخدامها في شأن إنهاء عمل البعثة الأممية وسحبها من جنوب لبنان بعد التمديد المتوقع لها خلال الأسبوع الجاري».

    المزيد من أخبار لبنان

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    انتشال جثة شاب من بركة للري في عيناتا الأرز
    تدابير سير
    بسبب أعمال تنظيف.. تدابير سير غداً

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل