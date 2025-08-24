حزب الله يستخدم "شد العصب الطائفي" لإحباط حصرية السلاح

يحشد «حزب الله» مذهبياً لإحباط قرار الحكومة تنفيذ «حصرية السلاح»، حيث لجأ إلى شدّ العصب الطائفي عبر تصوير القرار على أنه «محاولة لنزع سلاح الشيعة»، وليس على أنه خلاف على تطبيق الدستور والقرارات الحكومية. ويرى خبراء أن هذا الخطاب يرفع تكلفة أي مواجهة سياسية معه، إلى مستوى المواجهة مع مكوّن لبناني، لا مع حزب سياسي.

في غضون ذلك، تكشَّف أن الولايات المتحدة تشترط جدولاً زمنياً لإنهاء مهمة بعثة «يونيفيل» في جنوب لبنان، وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالاً وشيكاً سيجري بين وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والأميركي ماركو روبيو، سعياً للتوصل الى «صيغة وسطية» حيال «اللغة التي ينبغي استخدامها في شأن إنهاء عمل البعثة الأممية وسحبها من جنوب لبنان بعد التمديد المتوقع لها خلال الأسبوع الجاري».