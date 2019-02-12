حزب الله يستعد للقتال؟

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بعد تعرضه للضغوطات جراء العقوبات الاميركية والدولية، تبيّن أن حزب الله أطلق مجدداً حملات تجهيز المقاومين في إشارة الى تراجع الامكانات المالية لديه او استعداده لجولة جديدة من القتال عبر الحدود أو وراءها.

المصدر النهار