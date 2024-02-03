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حزب الله يستهدف بالصواريخ موقعي رمثا والسماقة في مزارع شبعا المحتلة

منذ 18 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله مساء السبت، أن مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‌موقعي رمثا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب عن استهداف قاعدة “خربة ماعر” العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان صباح اليوم السبت سقطا في منطقة زرعيت بالجليل الغربي.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي الناقورة وكفر حمام جنوبي لبنان.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب.

وأشار إلى أن حزب الله ساند غزة وأهل غزة وأهل فلسطين من خلال المواجهة التي تجري في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه حمى لبنان وردع إسرائيل ووضع حداً للأفكار التي تنشأ في ذهن القيادة الإسرائيلية في محاولة الهجوم على لبنان أو الاعتداء الواسع على لبنان، وهم يعلمون أنَّ حزب الله جاهز دائماً حتى عندما يعطي 5% من قدرته أو يعطي 5% من نشاطه الجهادي، إنما يحتفظ بالقدرة الباقية للوقت اللازم.

كما لفت الشيخ قاسم إلى أن الوقت اللازم هو عندما يوسِّع الإسرائيلي عدوانه لنواجه هذه التوسعة بأكبر منها وأكثر تأثيراً عليه، وهو يعلم تماماً أنَّ بأسَ شباب حزب الله هو بأسٌ شديد وصمودٌ كبير في الميدان”.

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