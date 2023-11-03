"حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال.. إليكم آخر المستجدات!

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - أرشيفية

أعلن “حزب الله” اليوم الجمعة في بيان، أنّ مقاتليه استهدفوا “عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم تجمعًا لجنود ‏العدو الصهيوني قرب موقع ميتات قبالة بلدة رميش بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة”.‏

يأتي ذلك فيما نعى الحزب في بيان منفصل علي إبراهيم رميتي “جواد إسماعيل” من بلدة المجادل في جنوب لبنان”.

بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف منصة إطلاق صواريخ في مزارع شبعا جنوب لبنان، فيما طال القصف المعادي محيط بلدة البستان وبركة ريشة .

كما قصف طيران الاحتلال مشروع الطاقة الشمسية في بلدة طيرحرفا، والذي يغذي بئر المياه العام بالطاقة الكهربائية، وتقدر كلفة المشروع بـ 300 ألف دولار.

وتعرضت أطراف بلدات القوزح وعيتا الشعب ورامية إلى قصف مدفعي معاد.

كذلك استهدف القصف المعادي الوادي الواقع بين بلدتي طيرحرفا والجبين وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.