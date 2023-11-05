"حزب الله" يستهدف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بصواريخ موجّهة

أعلن “حزب الله” في بيان أنّ مقاتليها قاموا عند الساعة (11:20) من اليوم الأحد، “باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة”.

يأتي ذلك في وقت تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لـ “حزب الله””قرابة الحادية عشرة و٣٥ دقيقة من صباح اليوم، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض – جو.

وقد سقطت أجزاء كبيرة من المسيرة فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء النبطية، حاروف، زبدين، جبشيت، الدوير، الشرقية وتول.

ولوحظ أن المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعيد إسقاط الأولى قبل أن تنكفئ من سماء المنطقة.

إلى ذلك، دوت صفارات إنذار في مستوطنتي زرعيت وأفيفيم في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه “أفيفيم”.

فيما أفادت المعلومات بأنّ قصفًا إسرائيليًا استهدف “جبل الباط” جنوب بلدة عيترون.

بدوره، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “القبة الحديدية اعترضت مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، والجيش يقصف بالمدفعية داخل لبنان”.

وأضاف أنّه تمّ “استهداف خلية حاولت إطلاق قذائف من لبنان باتجاه رأس الناقورة”.