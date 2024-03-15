حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية خلف الجدار الحدودي

قال حزب الله إنه استهدف قوة إسرائيلية في محيط موقع جل العلام أثناء تحركها خلف الجدار الحدودي، مؤكدا تحقيقه “إصابة مباشرة”.

وكان الحزب أعلن اليوم، استهدافه تجمع جنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ من نوع بركان، إلى جانب استهدافه موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما أعلن الحزب أنه استهدف جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شلومي في الجليل الغربي “دون إصابات”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت موقعا عسكريا لحزب الله في بلدة حولا، ونقطة مراقبة في بلدة مروحين جنوب لبنان، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مناطق شتولا ومزارع شبعا وزرعيت.

من ناحية أخرى، نشر الإعلام الحربيّ التابع لـ”حزب الله”، مساء الجمعة مقطع فيديو يقدم جردة بسلسلة عمليات عسكرية نفذها حزب الله في لبنان ضدّ عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية.

وجاء الفيديو تحت عنوان “بتوسع منوسع”، وهي كلمة قالها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله خلال إحدى خطاباته الأخيرة، وذلك أثناء مخاطبته العدو الإسرائيلي وتهديده بتوسعة المعركة في حال قرر الأخير ذلك.

وتضمن الفيديو سلسلة من الاستهدافات التي نفذها الحزب، كما كشف عن مجموعة من منصات الصواريخ التي تم استخدامها لقصف المواقع المعادية.