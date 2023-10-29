"حزب الله" يستهدف قوة إسرائيليّة.. و"صواريخ ثقيلة" تضرب المستوطنات

أعلن “حزب الله” في بيان اليوم، أنّه “عند الساعة 15:45 من بعد الظهر، وبعد متابعة ورصد دقيق”، اكتشف عناصره قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

يأتي ذلك في وقت أطلقت صواريخ ثقيلة مساء اليوم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ردّ جيش العدو بالمدفعية.

إلى ذلك، جرح شخصان نتيجة استهداف العدو بطائرة مسيرة لدراجات نارية في ميس الجبل. فيما تركّز القصف المعادي على أطراف بلدات البستان، الشعيتية، الضهيرة، ويارين من مواقع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود.

كما أفادت “الوكالة الوطنية” أنّ طائرة إسرائيلية مسيّرة، أغارت على منزل في بلدة عيتا الشعب، بينما أفادت “الجزيرة” بأنّ “القصف استهدف منزلًا في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان”.

كذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على جبل سدانة في مرتفعات كفرشوبا.

وظهر اليوم، شن حزب الله هجومًا بالصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية شملت ثكنة زرعيت ومسكاف عام ومزارع شبعا وجبل روس.

ولاحقًا أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية. ‏

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف تلال كفرشوبا ومزرعة شانوح وبسطرة وأحراج مرتفعات حلتا بالقذائف الفوسفوريه الحارقه ما أدى إلى اشتعال النيران في مرتفعات حلتا.

كما أطلق عددًا من القنابل والقذائف المضيئة باتجاه خلة المخافر جنوب بلدة العديسة.

من جهته أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان على الجليل الأعلى، وأنّ الجيش ردّ بقصف مواقع لـ”حزب الله”.

وأضاف: كما تم رصد إطلاق عدة قذائف من داخل لبنان نحو جبل روس، سقطت في منطقة مفتوحة وردت قواتنا على مصادر إطلاق النار.

إشارة إلى أنّ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق منذ الصباح في أجواء الجنوب.