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حزب الله يستهدف قوة استخباراتية إسرائيلية في المطلة

منذ 40 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله عن استهداف قوة استخبارات عسكرية في المطلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

كما أعلن الحزب عن قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، كما استهدفت أمس الأربعاء مبنى عسكريا آخر للحزب في بلدة الضهيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة العديسة استهدفت منزلا.

كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ليلا وحتى صباح اليوم الخميس، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة العاشرة من ليل امس الأربعاء على عيتا الشعب ومروحين، ما أدى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

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