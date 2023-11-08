"حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"

أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنّ مقاتليه استهدفوا “عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة، قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

بالمقابل، استهدف العدو الإسرائيلي بلدة حولا الجنوبية بصاروخ وقع على أحد المنازل، إلّا أنّه لم ينفجر.

كما استهدفت مسيرة معادية سيارة بصاروخ على طريق حولا لم ينفجر، وبذلك تكون حولا قد نجت من مجزرتين.

فيما أطلقت مسيرة معادية ملعب كرة القدم في حولا بثلاث صواريخ.

جاء ذلك بعد أن جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على البلدات الحدوديّة ظهر اليوم. إذ أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدا ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا .

كما تعرضت أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة إلى قصف مدفعي معاد، طال أيضًا أطراف بلدتي رامية وبيت ليف الحدوديتين.