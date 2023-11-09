"حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيليّة.. ويُعلن إصابة دباباتي ‏ميركافا

أعلن “حزب الله” في بيان اليوم الخميس، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وإلحاقًا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة (عند الساعة الثالثة والربع من ‏عصر يوم الخميس الواقع في 9-11-2023) تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح”.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة (3:45) من عصر اليوم، “قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

هذا وأفيد بأنّ عددًا من قذائف الهاون أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال إعلام العدو إنّ “حزب الله أطلق 8 صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل”، مع تجدد إطلاق النيران المباشرة من لبنان باتجاه موقع “مسكاف عام”.

بالمقابل، سقطت قذيفتان مدفعيتان معاديتان على طريق مشروع 800 تحت حرج صنوبر البويضة في مرجعيون، وطالت شظاياها المنازل القريبة من دون وقوع اصابات.

إلى ذلك، قصف العدو الإسرائيلي بشكل عنيف أطراف بلدات رامية والقوزح وحانين وبيت ليف، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي والفوسفوري المعادي على سهل مرجعيون بالقرب من محلة الحوش.

كما قصفت مدفعية الاحتلال تل نحاس فوق المنطقة التي تعرف “بالمطار”. وقصفت أيضًا خراج الوزاني بعدد من القذائف.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد طال أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب وراميا وبيت ليف بأكثر من 30 قذيفة بعد ظهر اليوم، وشبت حرائق في أحراج بلدتي رامية وعيتا الشعب من جراء قصفهما بقذائف حارقة.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي خراج بلدة الهبارية.

في المقابل، اندلعت النيران في ثكنة “زرعيت” “الإسرائيلية” بعد استهدافها من لبنان، وتم أيضًا استهداف موقع إسرائيلي في هونين المحتلة.

واستهدف حزب الله بصاروخ موجه ثكنة راميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبا في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، فردّ جيش الاحتلال بإطلاق قذائف على أطراف بلدتي حولا ومركبا.

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة من دون طيار تابعة لقواته، تعرضت لإطلاق نار فوق “هار دوف” – مزارع شبعا المحتلة.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مرغليوت في منطقة إصبع الجليل.

كما سقطت قذيفة إسرائيلية قرابة الثانية من بعد الظهر على كفركلا بالقرب من موقع قوى الأمن الداخلي من دون أن تنفجر. وقام الجيش اللبناني بمعاينتها وتفجيرها.