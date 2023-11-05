حزب الله يستهدف مكمناً لجنود إسرائيليين داخل أحد منازل "المطلة"

أعلن حزب الله أنه استهدف مكمناً للجنود الإسرائيليين داخل أحد منازل مستوطنة “المطلة” قبالة جنوب لبنان وحقق إصابات مؤكدة.

يأتي الهجوم بعد ساعات من استهداف مقاتلي الحزب مواقع إسرائيلية في الجانب الآخر من الحدود بينها موقع العباد.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر الأحد قيام طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بقصف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، بعد رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية ولم يتم رصد أي سقوط في أراضينا.

وأضاف هاغاري: “تم رصد إطلاق نار مضاد للدبابات باتجاه منطقة المطلة دون وقوع إصابات”.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطير حرفا.