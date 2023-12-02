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حزب الله يستهدف منزلاً في مستوطنة دوفيف "بالأسلحة المناسبة"

منذ 46 دقيقة
عناصر تابعين لحزب الله

عناصر تابعين لحزب الله

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أعلن حزب الله عن استهداف قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان الحزب: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي ردٍ أولي ‏على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 03:30 من عصر يوم السبت 02-12-2023 قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

وأيضا دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023 موقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة”.

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