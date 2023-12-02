حزب الله يستهدف منزلاً في مستوطنة دوفيف "بالأسلحة المناسبة"

أعلن حزب الله عن استهداف قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة.
وجاء في بيان الحزب: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي ردٍ أولي على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من عصر يوم السبت 02-12-2023 قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.
وأيضا دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة”.