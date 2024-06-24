حزب الله يستهدف مواقع عسكرية في يرؤون والمنارة

أعلن حزب الله في بيان، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون الراس وعيترون، استهدف مجاهدونا اليوم الإثنين 24-6-2024 مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح”.

كما صدر عن “الحزب” البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون الراس وعيترون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية الإثنين 24-6-2024 مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة”.