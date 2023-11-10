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حزب الله يستهدف موقعين ‏للجيش الإسرائيلي

منذ 24 دقيقة
علم حزب الله

علم حزب الله

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صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:

“دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 ‏تجمعين ‏لقوات الاحتلال، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرج الضهيرة بالاسلحة الصاروخية وحققوا فيهما اصابات مباشرة”.

فيما أصدر “حزب الله” بيانًا نعى فيه سبعة من مقاتليه، في ظلّ استمرار القصف المتبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان، وهم:

– علي خليل العلي “خضر” من بلدة مليخ في جنوب لبنان.

– محمد علي عباس عساف “جواد” من بلدة بوداي في البقاع.

– عبد اللطيف حسن سويدان “صافي” من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

– محمد قاسم طليس “أبو علي” من بلدة بريتال في البقاع.

– جواد مهدي هاشم “أبو صالح” من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

– جعفر علي سرحان “مهران” من بلدة مشغرة في البقاع.

– قاسم محمد عواضة “ملاك غانم” من بلدة جويا في جنوب لبنان.

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