الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حزب الله" يستهدف 3 تجمّعات لجنود الاحتلال.. ويُحقّق إصابات مباشرة

منذ 26 ثانية
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

أصدر “حزب الله” بيانًا أعلن فيه أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم الجمعة تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة، وذلك “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وفي بيان منفصل، أعلن “الحزب” استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه، عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم.

كذلك كشف “حزب الله” في بيان آخر، أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:30 من قبل الظهر تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

وكان حزب الله قد نشر أمس سلسلة بيانات أعلن فيها عن عمليات عدة استهدفت مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة.

فقد ‏استهدف مقاتلو الحزب مساء أمس الخميس، دبابة ميركافا ‏لقوات الاحتلال الصهيوني قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكلٍ ‏مباشر.

كذلك استهدف الحزب أمس، موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة، وتجمعًا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وموقع ‏مسكاف عام، وموقع ‏بياض بليدا، وثكنة ‏يفتاح، وموقع المطلة، وموقع هرمون، وحقق إصابات مباشرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    الاحتلال يُواصل عدوانه.. غارات جويّة وقذائف ثقيلة تستهدف قرى جنوبية
    النائب رازي الحاج
    الحاج: مسألة التمديد لقائد الجيش تتعلق بالأمن القومي
    قاسم هاشم
    هاشم: "التنمية والتحرير" مع التوافق لمنع الشغور في قيادة الجيش

    الأكثر قراءة

    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    أشرف ريفي
    أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟