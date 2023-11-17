"حزب الله" يستهدف 3 تجمّعات لجنود الاحتلال.. ويُحقّق إصابات مباشرة

أصدر “حزب الله” بيانًا أعلن فيه أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم الجمعة تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة، وذلك “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وفي بيان منفصل، أعلن “الحزب” استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه، عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم.

كذلك كشف “حزب الله” في بيان آخر، أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:30 من قبل الظهر تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

وكان حزب الله قد نشر أمس سلسلة بيانات أعلن فيها عن عمليات عدة استهدفت مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة.

فقد ‏استهدف مقاتلو الحزب مساء أمس الخميس، دبابة ميركافا ‏لقوات الاحتلال الصهيوني قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكلٍ ‏مباشر.

كذلك استهدف الحزب أمس، موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة، وتجمعًا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وموقع ‏مسكاف عام، وموقع ‏بياض بليدا، وثكنة ‏يفتاح، وموقع المطلة، وموقع هرمون، وحقق إصابات مباشرة.