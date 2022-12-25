حزب الله يسلّم متهمًا بإطلاق النار على دورية اليونيفيل

اتخذ حزب الله قراراً بالانصياع للدولة اللبنانية هذه المرة، وقام بتسليم أحد المشتبه بهم بحادث الاعتداء على دورية اليونيفيل ومقتل أحد جنودها في منطقة العاقبية جنوب لبنان

وكشف مصدر عسكري لبناني واسع الاطلاع لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنّ “حزب الله وبعدما توصلت التحقيقات العسكرية اللبنانية إلى نتائج حاسمة في حادثة العاقبية، والتي تعرضت لها دورية من قوات اليونيفيل وأدت إلى مقتل جندي أيرلندي وجرح ثلاثة آخرين وتم تحديد من أطلق النار، عمل على تسليم متهم بإطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية، إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص”.

وكانت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان، تعرضت الخميس الماضي، لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.

يشار إلى أن قوات (اليونيفيل) طالبت في وقت سابق من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل العنصر الأيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحافيين.