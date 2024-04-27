حزب الله يشن هجوماً بالمسيرات والصواريخ الموجهة على مقر عسكري إسرائيلي

أعلن حزب الله أنه استهدف بهجوم مركب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني.

وأشار بيان الحزب إلى أن الهجوم يأتي ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

من ناحية أخرى، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصراً من حزب الله لدى دخوله لمبنى عسكري تابع للحزب في قرية كفركلا.

كما قصفت مقاتلات إسرائيلية قصفت منشأة عسكرية تابعة لـ”حزب الله” في الريحان ومبنى عسكريا في كفركلا جنوبي لبنان.

ايضا، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدات يارين والجبين والضهيرة.

عصراً، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة القوزح في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وتحركت سيارات الإسعاف إلى موقع استهداف منزل على أطراف بلدة القوزح لاحتمال وقوع إصابات.