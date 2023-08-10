حزب الله يشيّع قتيله في حادثة الكحالة ويستنجد بالقوى الأمنية: "الموضوع بين أيديكم"!

شيّع حزب الله أحمد قصاص في الضاحية الجنوبية بعدما قضى يوم أمس في الكحالة.

واعتبر مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص خلال مراسم التشييع أن “السلاح للدفاع عن لبنان وحماية كل اللبنانيين باختلاف طوائفهم، وأحمد شارك الى جانب اخوانه المقــاومين في الدفاع عن بلدة معلولا وأضاء شمعة أمام كنيستها لا ليكافأ بالاعتداء عليه بالرصاص والقتل من قبل مسلـحين أمام كنيسة الكحالة”.

ورأى أنّ ما حصل هو اعتداء واضح حيث كان بالإمكان أن تمر الشاحنة بعد إصلاحها بشكل طبيعي لكن تدخل المسـلحين بهذه الطريقة هو الذي أدى لحصول هذا الحادث المؤسف.

ووضع الملف بعهدة الأجهزة الأمنية، قائلا: “الموضوع اليوم بالكامل بين أيدي القوى الأمنية المختصة ونحن بانتظار التحقيقات والإجراءات التي ستصدر عنهم”.

وتزامنًا مع التشييع، سًمع إطلاق نار كثيف في منطقة الشياح، عين الرمانة وفرن الشباك والحازمية وسط تخوّف من نتيجة إطلاق النار العشوائي في الهواء والرصاص الطائش.