حزب الله يعترف بعلاقته بشاحنة الكحالة.. وهذا ما قاله في بيان

اعترف حزب الله بعلاقته بالشاحنة ولكنه لم يأت على ذكر المحتويات.
وفي هذا المجال، أصدرت العلاقات الإعلامية في “حزب الله” البيان التالي:
أثناء قدوم شاحنة لـ”حزب الله” من البقاع إلى بيروت، انقبلت في منطقة الكحالة. وفي ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى حيث استشهد لاحقا.
وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم.