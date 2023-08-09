الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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حزب الله يعترف بعلاقته بشاحنة الكحالة.. وهذا ما قاله في بيان

منذ 33 دقيقة
علم حزب الله

علم حزب الله

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اعترف حزب الله بعلاقته بالشاحنة ولكنه لم يأت على ذكر المحتويات.

وفي هذا المجال، أصدرت العلاقات الإعلامية في “حزب الله” البيان التالي‎:‎

أثناء قدوم شاحنة لـ”حزب الله” من البقاع إلى بيروت، انقبلت في منطقة الكحالة. وفي ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن ‏إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا.

وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم.

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