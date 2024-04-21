حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

أعلن حزب الله (الأحد 21-4-2024) أن مقاتليه أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية وهي من طراز “هيرمز 450″، كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين.‏

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة قرب الحدود الجنوبية للبنان.

وبث الإعلام الحرب للحزب مقطع فيديو يوثق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع هامر.

كما أعلن حزب الله الأحد استهداف نقاط انتشار جنود للجيش الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن فواته هاجمت عنصراً تابعاً لحزب الله تواجد داخل مبنى عسكري تابع للحزب في كفر كلا في جنوب لبنان.