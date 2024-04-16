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"حزب الله" يعلن استعداده لدعم مرشح بديل لرئاسة الجمهورية خارج ترشيح "سليمان فرنجية"

منذ ساعة واحدة
سليمان فرنجية

سليمان فرنجية

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ذكرت مصادر دبلوماسية لـ “نداء الوطن” أن “حزب الله”، الذي يلعب دورًا حيويًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستعد لدعم مرشح آخر يحظى بموافقته، وذلك بعيدًا عن ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.

وفقًا لتلك المصادر، فإن هذا الخيار المفتوح يأتي في إطار استعداد “حزب الله” للتفاوض والتحرك في جلسة الانتخابات الرئاسية، حيث سيظل الحزب ملتزمًا بدعم سليمان فرنجية، ولكنه قد يتنازل عن دعمه في حال ظهور مرشح بديل مقبول خلال الجلسة النيابية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان، حيث يسعى الأطراف السياسية إلى التوصل إلى تفاهمات وحلول تضمن استقرارا سياسيًافي البلاد.

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