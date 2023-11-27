حزب الله يعلن بدء التعويض على المتضررين جراء القصف الإسرائيلي بجنوب لبنان

أعلن النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، أنّ الحزب بدأ في دفع تعويضات للمتضررين من القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وخلال كلمته في بلدة عيتا الشعب، جنوب البلاد، قال فضل الله إنّ “حزب الله بدأ دفع تعويضات مباشرة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القرى الحدودية”، مشيرًا إلى أنّ هذا الدعم يأتي من موارد وجهود حزب الله.

ودعا فضل الله إلى عدم الاعتماد فقط على دعم حزب الله، مطالبًا الجهات الرسمية بتقديم المساعدة والتعويض للمتضررين وتحمل مسؤولياتها.

وفي ختام كلمته، شدد على أهمية فهم الناس للمقاومة وعدم التأثر بحملات التضليل، مع التأكيد على أن هدفهم الرئيسي هو التصدي لمشروع أميركي إسرائيلي وإحلال النصر في هذه المعركة.