حزب الله يعلن عن استشهاد عنصرين في جنوب لبنان

صدر عن “المقاومة الاسلامية” البيان الآتي:

“بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام “خميني” مواليد عام 1989 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

كما نعت في بيان آخر الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا “مالك” مواليد عام 1988 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بغارة جوية سيارة بها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أن نفذ غارات جوية على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان، كما قصف مبنيين عسكريين وموقعا لحزب الله في بلدتي طير حرفا ومارون الراس جنوبي لبنان.

واستهدفت المسيّرة الإسرائيلية سيارة على طريق عام بنت جبيل، بينما أظهرت صور أن المركبة تعرضت لأضرار كبيرة.

وانتشرت أنباء عن أن الهجوم يستهدف محمد عبد الرسول علوية، مسؤول منطقة مارون الرأس في حزب الله.

وتعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، الإثنين، وفق وكالة “فرانس كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين إسرائيليتين على بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان.